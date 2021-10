Roma, incendio al Gazometro: crolla il ponte di ferro - VIDEO

Paura e fiamme all'Ex Gazometro. Alle 23.30 di sabato è divampato un grosso incendio all’altezza del ponte di ferro che collega i quartieri Marconi e Ostiense. Si legge su Repubblica.it: "Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, al lavoro per contenere le fiamme. Da una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia divampato a causa di una fuga di gas alle condutture che corrono sotto il ponte. Una porzione del ponte, sul lato di via del Gazometro. [...] Sul posto e arrivata anche la sindaca Virginia Raggi. I residenti dei palazzi che si affacciano sul ponte sono scesi in strada per sicurezza, prima avevano filmato il crollo dell’infrastruttura dalle finestre". ---> CLICCA QUI PER IL VIDEO

