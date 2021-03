Roma, l'architetto Fuskas: "Stadio? Ristrutturerei il Flaminio. E non ci farei giocare la Lazio..."

Dopo il naufragio della possibilità Tor di Valle, in casa Roma si continua a parlare del progetto di costruzione dello stadio di proprietà. Massimiliano Fuskas, famoso architetto e tifoso giallorosso, si è esoresso sull'argomento nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora" su Radio Uno: “Se si dovesse fare, io sceglierei a qualunque costo il vecchio e glorioso Flaminio. Non lo abbatterei, si potrebbe recuperare, ristrutturarlo ed utilizzare quello: così facendo si preserverebbe anche una parte della città. Il Flaminio poi è molto bello, dentro c’è una grande piscina, è molto più di quello che sembra. Occuparmene io? Non me lo ha chiesto nessuno ma lo farei con grande piacere. Lo farei per tutti i tifosi della Roma. Però vorrei una targa e non ci farei giocare la Lazio”.

