Roma, l'ex Rudiger in tribunale per l'accusa di un giornalista: "Sostiene l'Isis!"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dovrà discuterne in tribunale l'ex difensore della Roma, Antonio Rudiger, della foto postata sui propri social a inizio Ramadam e accusata dal giornalista Julian Reichekt (ex Bild) di essere di appoggio verso i terroristi dell'Isis.Il difensore ha condiviso un suo scatto mentre era in ginocchio sul tappeto di preghiera. Una delle sue dita puntava in alto al cielo e alla frase: "Buon Ramadan a tutti i musulmani nel mondo. Possa l'Onnipotente accogliere i nostri digiuni e le nostre preghiere". Proprio in questo gesto Reichekt ha rivisto lo stesso adottato dai terroristi dello Stato Islamico come segno di potere. Un'accusa che il giocatore del Real Madrid non ha voluto ignorare, decidendo così di muoversi per vie legali e denunciando per calunnia il giornalista - rimasto fermo sulla sua idea - al tribunale di Berlino.