Roma, la Curva Sud ricorda Suor Paola: lo striscione esposto all'Olimpico - FOTO

La Lazio torna a vincere al Gewiss Stadium battendo l'Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Isaksen. Una vittoria importante e il pensiero che subito vola al ricordo di Suor Paola, scomparsa il 1 aprile dopo una lunga malattia. Suor Paola era una figura importantissima nel mondo biancoceleste, e non solo, per la sua bontà e per aver dedicato tutta la sua vita ai meno bisognosi.

A ricordarla c'è anche la Curva Sud che durante la sfida dell'Olimpico tra Roma e Juventus ha esposto uno striscione con una dedica: "Un ricordo a chi ha dedicato la proria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti. R.I.P. Suor Paola".