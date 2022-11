Roma - Lazio, Dazn lascia parlare le emozioni: la richiesta ai tifosi - FOTO

Meno di ventiquattrore al derby della Capitale. Il fischio d’inizio è in programma domani alle 18, l’Olimpico farà da teatro a una gara spettacolo. I biancocelesti e i giallorossi si affronteranno viso a viso, non si escludono colpi di scena. In queste ore che separano alla sfida, tra pronostici e commenti, Dazn ha deciso di coinvolgere i tifosi e di renderli protagonisti chiedendo loro di esprimere: “Perché il Derby della Capitale è speciale per voi?”, con la promessa che “Le migliori risposte saranno la intro del nostro pre-partita, domani dalle 17:15”.

