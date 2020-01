Roma - Lazio, De Rossi si traveste per vedere il derby in Curva Sud

Con il passare delle ore le ansie accumulate per il derby scemano. Alcuni retroscena della stracittadina cominciano ad emergere, più o meno esilaranti. Uno riguarda Daniele De Rossi, che ha deciso di assistere in incognito a Roma - Lazio. L'ex giallorosso, infatti, si è letteralmente travestito per prendere posto in Curva Sud e vedere la partita. Lo ha svelato sua moglie, l'attrice Sarah Felberbaum, che ha postato un video del marito in azione. Il tutto seguito da un team vero e proprio: "Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco. Ma era felice come un bambino", queste le parole della signora De Rossi. L'attore Valerio Mastrandrea e il presentatore Diego Bianchi hanno accompagnato l'iniziativa. Un lavoro di fino, dunque, tanta attesa per l'ex capitano della Roma. Una volta seduto sugli spalti, non riconosciuto da nessuno, ha potuto vivere il match da semplice spettatore. Una bella sfortuna, per essere il primo. La Roma non è andata oltre il pareggio, De Rossi si aspettava forse di poter esultare di più. Avrà urlato al gol del vantaggio, per poi dover ingoiare il rospo alla rete di Acerbi.

