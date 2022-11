Roma - Lazio, la Serie A accende la miccia: “Mai una partita come le altre” - FOTO

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Lazio. Cresce l’attesa, i tifosi fremono e non aspettano altro da quando è iniziata la stagione. Il derby esula da qualsiasi altra partita di campionato, vale più di una qualsiasi vittoria o coppa che sia. Definisce la supremazia assoluta della città, affermando una storia e una tradizione che da sempre sono portate avanti. Domani sarà una giornata intensa per gli appassionati di calcio, prima la stracittadina alle 18 poi il derby d’Italia allo Stadium alle 20:45. La Serie A scalda l’ambiente e stuzzica i tifosi, questo il messaggio che accompagna il post sui canali social ufficiali: "Ahhh il derby... MAI una partita come le altre”

