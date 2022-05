"Roma Marcia Ancora" sugli spalti, il club pubblica una foto della bandiera fascista

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continua a comparire senza alcun tipo di problema sugli spalti giallorossi la bandiera dal sapore fascista con scritto "Roma Marcia Ancora", raffigurante anche una marcia su Roma stilizzata: una cosa che non sarebbe di certo passata inosservata se avesse riguardato i tifosi della Lazio. Ma c'è di più, perché stavolta addirittura i canali social della Roma hanno pubblicato una foto della Curva Sud durante la partita contro il Bologna in cui in primo piano campeggia proprio la bandiera in questione, senza alcun tipo di remora o di timore di ripercussioni. La nostalgia fascista degli spalti giallorossi è mostrata tranquillamente dal club, come se fosse un'immagine accettabile.