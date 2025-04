Roma, Ranieri a Dazn: "La Lazio ha fatto qualcosa in più. Mi tengo il pareggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Roma, terminata in pareggio, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, alla sua ultima stracittadina della carriera sulla panchina dei capitolini, ha commentato così ai microfoni di Dazn il risultato maturato e la prestazione del suo gruppo:

"Tornavamo indietro e questo non piace, volevo profondità, la palla più davanti. Avevo messo le ali per controbattere i loro terzini e per metterli in difficoltà. Va bene così, alla fine è stato un derby nervoso come al solito. La Lazio ha fatto qualcosa di più sotto l'aspetto delle opportunità da gol, ma mi prendo questo pareggio.

Soulé? Se parte dall'esterno può prendere la Roma per le mani ma non riuscivamo a servirlo come prima. Arrivavamo sempre in ritardo, davamo sempre alla Lazio l'opportunità di raddoppiarlo. Ha colpi importanti, trova la porta. Il futuro è suo, ha tutto per esplodere.

Dybala leader dello spogliatoio, viene tutti i giorni, sta con tutti i ragazzi. Con due punti siamo più verticali, ma il mio pensiero è che se gioco con due punti non ho giocatori che mi possono giocare lì davanti se devo cambiare qualcosa. Shomurodov è molto determinante, Dovbyk si sente meno isolata, sta a me trovare la soluzione più idonea.

Ultimo atto per me nella stracittadina da imbattuto? Ci pensavo prima, quando sei lì non pensi all'imbattibilità, ma che stai perdendo e devi risolvere la questione. Quello che vivo me lo tengo per me, è una cosa bellissima da tifoso romanista, mi sarebbe piaciuto chiudere con una vittoria ma il calcio è questo, ti regala cose belle e meno belle, questo è lo sport.

Cosa mi mancherà? Lo Stadio Olimpico pieno, ti riempie di pathos, di fare sempre di più. Noi allenatori dobbiao cercare di sbagliare il meno possibile".