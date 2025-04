Roma, Ranieri in conferenza: "Mi tengo la reazione ma complimenti alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo derby della stagione tra Lazio e Roma si è concluso con un pari. 1-1 il risultato finale con le reti di Romagnoli da un lato e di Soulé dall'altro. Al termine della sfida ecco il pensiero del tecnico giallorosso Claudio Ranieri in conferenza stampa.

"La cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione, la voglia di non perdere contro una buona Lazio. La Lazio l’aveva preparata bene, non ci è venuta ad aggredire, è rimasta dietro e le ali rivenivano sempre indietro invece di andare in profondità. La reazione dopo il gol mi è piaciuta molto ma di occasioni da gol ne ha avute più la Lazio. Roma o rometta? Sempre la Roma che ha trovato davanti una grande squadra che sta facendo un ottimo campionato, non abbiamo giocato benissimo ma vanno dati gli onori all’avversario".

"Europa? pgni gara è difficile perché c'è chi deve lottare come noi per qualcosa di importante e chi lotterà per rimanere in Serie A. Noi dobbiamo pensare una gara dopo l'atra perché tutte le squadre creano insidie".