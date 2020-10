Roma, squadra ancora in isolamento a Trigoria per ridurre il rischio contagio

La Roma resta in isolamento a Trigoria. Come riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi, in vista degli impegni di Europa League contro lo Young Boys, e la trasferta di San Siro con il Milan, sono rimasti nel centro sportivo di Trigoria per ridurre i rischi di contagio. Nella giornata di oggi, come previsto dal protocollo Uefa, la squadra sarà sottoposta ad altri tamponi, a circa 48 ore dalla partenza per Berna.

