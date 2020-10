Lazio, Capello: "Sono preoccupato per le italiane in Champions, solo un punto su dodici..."

Sta per cominciare una nuova stagione di Champions League, i club italiani sono chiamati a portare alta la bandiera tricolore tra le grandi d'Europa. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex tecnico Fabio Capello non è troppo ottimista sulle possibilità delle squadre nostrane nella massima competizione europea dopo i risultati deludenti del weekend: "Sono preoccupato per le quattro squadre italiane impegnate in settimana in Champions. Un punto su dodici. Inter, Lazio e Atalanta hanno perso, la Juventus ha pareggiato".

