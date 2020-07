Roma-Udinese, fallo killer di Perotti su Becao: giallorossi in 10 - VIDEO

Bruttissimo fallo di Diego Perotti ai danni di Rodrigo Becao al 30’ Del match tra Roma e Udinese. Sul risultato di 1-0 per i friulani, probabilmente per frustrazione, l’attaccante argentino interviene in modo duro e sconsiderato sulla caviglia del difensore avversario che rimane a terra dolorante. La Roma sarà costretta a disputare un’ora abbondante di gioco in inferiorità numerica.

