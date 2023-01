Roma: ultimatum a Zaniolo, se non accetta il Bournemouth...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La querelle tra la Roma e Zaniolo sta andando per le lunghe e sta animando gli ultimi giorni di calciomercato. Tra le parti ormai c'è il gelo e a rendere ancor più complicata la situazione è la volontà del giocatore di andare al Milan che però si è ritirato dalla corsa al centrocampista giallorosso. La dirigenza rossonera non ha intenzione di alzare la posta in palio, ovvero 18 milioni più bonus. La Roma dal canto suo dopo aver ricevuto l'offerta del Bournemouth di 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, non è disposta a prendere in considerazione proposte più basse. Zaniolo almeno per ora non sembra propenso ad accettare la squadra inglese. Per questo i Friedkin, che secondo il Corriere dello Sport hanno trattato personalmente con il club britannico, avrebbero dato un ultimatum al ragazzo: se non accetta rischia di rimanere da separato in casa e di non vedere più il campo, a partire da domenica prossima quando la lupa sarà di scena a Napoli.