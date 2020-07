Romulo e l'amicizia con Leiva, il brasiliano in vacanza con i figli del biancoceleste - FOTO

Solo sei mesi in biancocelste per Romulo ma abbastanza per rimanere fortemente legato al popolo biancoceleste e per instaurare una grandissima amicizia con Lucas Leiva. Il brasliano, che ha lasciato il Brescia prima del termine del campionato, non ha mai negato di supportare la Lazio e quando può torna sempre a Roma per passare del tempo con il suo ex compagno di squadra. Un'amicizia che va oltre il campo da gioco tanto che proprio in questi giorni il calciatore è in vacanza, insieme alla moglie, proprio con i figli di Leiva come confermano le immagini postate sul suo profilo Instagram.

