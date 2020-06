Ronaldo, la sorella risponde alle critiche: "Da solo non può fare miracoli"

Non è un momento positivo quello di Cristiano Ronaldo, che è uscito sconfitto dalle ultime due finali disputate con la maglia della Juventus. Il portoghese, al termine della Coppa Italia vinta dalla Juventus, ha ricevuto qualche critica. Parole che non sono state digerite dalla sorella, Elma Aveiro, che su Instagram ha pubblicato un insieme di eloquenti espressioni del fratello nel corso della sfida di ieri, aggiungendo: “Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare”.

