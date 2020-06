Lazio, Parolo: "Immobile? Sembra impossibile che possa sbagliare. Su Inzaghi..."

A qualche giorno dalla ripresa della Serie A, Dazn ha fatto delle video-interviste ad alcuni protagonisti del nostro campionato. Tra questi c'è il centrocampista della Lazio Marco Parolo, che ha spiegato: "Dopo ogni partita non c’era mai la gioia massima nello spogliatoio, ma la consapevolezza di aver fatto quello che era nelle nostre potenzialità. Abbiamo capito cosa sbagliavano, e corretto alcune cose dal punto di vista della gestione, della fase di non possesso. Abbiamo affrontato una striscia davvero importante per la storia della Lazio, ne siamo orgogliosi".

INZAGHI E IMMOBILE - "Inzaghi si è evoluto, è cresciuto. Nel momento in cui è riuscito a trovare un equilibrio, ha dimostrato di essere un grande allenatore, un grande gestore di uomini. La sua voglia di buttarsi in mezzo alla squadra, l’unione che s’è creata è l’immagine più bella. Immobile? Se per caso il portiere para sembra sia successo un miracolo, sembra impossibile che possa sbagliare".

