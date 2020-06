Tatuaggio della Lazio ad Amendola, parla l'autore dello scherzo: "Voleva uccidere il tatuatore"

RASSEGNA STAMPA - Immaginate di essere un super tifoso della Roma come Claudio Amendola e di andare a farvi un tatuaggio sulla schiena. Invece dello stemma della squadra giallorossa, però, l'attore si ritrovò tatuata l'aquila della Lazio andando su tutte le furie. L'edizione del 2005 di Scherzi a Parte ha regalato questo filmato che ancora oggi, a distanza di 15 anni, rimane uno degli sketch di maggior successo. L'attore non prese bene la cosa e a raccontare i retroscena dello scherzo ci ha pensato Giorgio J. Squarcia. Lo storico autore del programma, che ora lavora a Le Iene, ha parlato sulle pagine di Oggi di come siano andate le cose. Ecco le sue parole: "Alcuni scherzi sono entrati nella storia, tipo il tatuaggio della Lazio sulla schiena di Amendola. Abbiamo bucato la pelle con un ago vero, ma con inchiostro che andava via. Voleva accoltellare il tatuatore e all'epoca lui conduceva il programma. Ci abbiamo messo un po' per farlo riprendere e fargli firmare la liberatoria".

Calciomercato, dall'Inghilterra: "La Lazio segue il sudcoreano Kim Min-jae"

Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: spunta Knoche del Wolfsburg

TORNA ALLA HOMEPAGE