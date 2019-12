Ronaldo: "Se sei un campione vinci sempre". E la Supercoppa della Lazio?

LAZIO, RONALDO - Alla Dubai International Sports Conference, a cui è presente anche la Lazio, ha parlato Cristiano Ronaldo svelando come riesce ad essere così e a vincere così tanto: "Non esistono né segreti né miracoli. L'aver vinto in ogni squadra in cui sono stato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre. Senza lavoro, dedizione e passione per ciò che fai non potresti avere questo palmarés, questi trofei, questi record e queste statistiche. L'importante è tenere alta la motivazione". Tutto giusto, tutto bello, ma non tutto vero. La frase "quando sei un campione vinci sempre", se volessimo giocarci un po' su, prendendola alla lettera, stonerebbe - e tanto - con gli ultimi accadimenti. Forse sarebbe meglio dire "quasi sempre" visto che la Lazio gli ha soffiato un trofeo dopo cinque anni che CR7 vinceva finali senza interruzioni. Contro Lulic e compagni la magia s'è spezzata e a trionfare sono stati i biancocelesti. Non ce ne voglia Cristiano.

Supercoppa, il retroscena: i tifosi cantano “Messi!” e CR7 non la prende bene -VD

Lazio, la sfuriata di Ronaldo dopo la Supercoppa: così ha reagito CR7

Torna alla home page