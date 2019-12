Dubai International Sports Conference, presente anche la Lazio: i dettagli

Le strade della Lazio e del Medio Oriente si sono incrociate ancora una volta. Da Riyad a Dubai, questa volta lo Stato Maggiore biancoceleste si è ritrovato negli Emirati Arabi Uniti. Mister Inzaghi, già nella capitale in vacanza, è stato raggiunto dal ds Tare e dal direttore della comunicazione Stefano De Martino per partecipare alla “Dubai International Sports Conference”. L'evento, giunto alla sua 18ª edizione, ha lo scopo di riunire i protagonisti del calcio mondiale - presidenti, allenatori, giocatori, dirigenti, arbitri e procuratori - per discutere dello sviluppo del movimento a livello globale. In particolare, come riporta Agenzia Biancoceleste, oggi Simone Inzaghi è stato al centro del dibattito in merito alle nuove tecnologie applicate ai vari metodi di allenamento. Con lui ne hanno parlato anche Kevin Roberts, fondatore di ‘Sports Business Group’, e i ct di Francia e Galles, rispettivamente Didier Deschamps e Ryan Giggs.

