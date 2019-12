Lazio, la sfuriata di Ronaldo dopo la Supercoppa: così ha reagito CR7

JUVENTUS - LAZIO, CRISTIANO RONALDO - Non deve essere stato facile per uno come Cristiano Ronaldo perdere una finale: non accadeva da cinque anni, non gli capitava da dodici finali consecutive. La 13esima l'ha persa, lo sgambetto gliel'ha fatto la Lazio. La rabbia di CR7 s'è vista e l'ha sfogata subito dopo la premiazione: come riporta la rassegna di Radiosei, il portoghese appena ha ricevuto la medaglia d'argento per il secondo posto se l'è tolta dal collo e poi se ne è andato dal palco senza stringere la mano all’ad della Lega De Siervo. Era troppa la frustrazione per uno come lui.

