Roy Keane sfonda il Brasile: "È una mancanza di rispetto, vergogna!"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roy Keane critica la nazionale brasiliana per l'atteggiamento avuto nei confronti della Corea del Sud, ritenuto dall'ex capitano del Manchester United: "irrispettoso". Nello specifico, Keane si sofferma sui balletti a ogni gol, che hanno coinvolto persino il ct Tite. Ecco le sue parole a ITV: "Non ho mai visto ballare così tanto. Non riesco a credere a quel che ho visto, non mi piace. La gente dice che fa parte della cultura brasiliana, ma io penso che sia una mancanza di rispetto per l'avversario". E aggiunge: "Non mi disturba tanto la danza dopo il primo gol, ma quelli successivi e il fatto che l'allenatore si sia fatto coinvolgere. Non penso sia una buona cosa".