Runjaić in conferenza: "Abbiamo tenuto testa alla Lazio. Hanno una rosa attrezzata per..." - VIDEO

Al termine di Lazio - Udinese, Kosta Runjaić è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio maturato all'Olimpico, firmato Thauvin e Romagnoli. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di come si andata questa partita. Oggi era molto difficile, la Lazio è uno dei top club con un grande palleggio, sono molto pericolosi. Abbiamo fatto tecnicamente e mentalmente una buona partita oggi. Abbiamo giocato con intensità, dimostrato fiducia e abbiamo tenuto lo stesso livello della Lazio. Abbiamo tenuto testa a una delle migliori squadre.

Non ho rimpianti, questo è il calcio, da fuori poteva smembrarlo. La Lazio è pericolosa, non è scontata, ha il desiderio di difendere ma abbiamo creato occasioni per segnare. Se giocano l’Europa vuol dire che sono attrezzati come rosa per giocare l’Europa. Giocando ogni 3 giorni i carichi di lavoro scendono. Abbiamo ottenuto un buon punto contro una squadra forte.

Parlo molto con i giocatori, ci seguono molto in diversi momenti si divertono a capire questa nostra proposta di gioco.

In questo momento Thauvin a sofferto con noi, è il nostro capitano e ha performato benissimo. Ci sono molte partite e ci sarà tempo per inserire anche i giovani forti come Pafundi. Ci vuole pazienza".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO