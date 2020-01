Sacchi: "La Lazio sta lottando con tutte le forze per la testa della classifica"

Un derby che, tutto sommato, consegna alla Lazio un punto importante in ottica piazzamento Champions League e permette ai biancocelesti di rimanere aggrappati ad Inter e Juventus. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Arrigo Sacchi è dello stesso parere. L'ex tecnico del Milan ha sottolineato come la Lazio abbia giocato una partita difendendosi e cercando di ripartire in contropiede. "I biancocelesti sono stati meno brillanti del solito, però fanno parte di una squadra che sta lottando con tutte le proprie forze per competere con Juventus e Inter per la testa della classifica", ha sottolineato Sacchi. Il perno della compagine di Inzaghi, secondo l'ex allenatore, è Leiva a centrocampo e Acerbi in difesa. Ovviamente rimangono fondamentali le invenzioni di Luis Alberto, nonostante sia deprecabile la sua protesta nel momento della sostituzione.

