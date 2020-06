Salas ricorda l'approdo alla Lazio: "Mi comprarono senza conoscermi molto"

Intervenuto in diretta Instagram con Catenaccio Sports, Marcelo Salas ha rivelato un aneddoto, prima d'ora sconosciuto, relativo al suo arrivo alla Lazio: "A gennaio 1998 mi compra la Lazio e mi trasferisco a Roma. Il ds biancoceleste mi raccontava che si stava giocando la vita con quell'operazione, perché la dirigenza aveva il rimpianto di non aver comprato Ronaldo, che l'anno prima era stato miglior giocatore d'America. Visto che io l'anno seguente ero stato migliore d'America, loro avevano deciso di comprarmi, senza conoscermi molto. Alcuni della dirigenza vennero a vedermi nella partita contro l'Inghilterra a Wembley in aereo privato e si chiedevano 'chi compriamo?', e il ds diceva l'11. Per fortunata segnai due gol e, il giorno dopo quel match, fui presentato a Roma".

