Salernitana, Iervolino: "La classifica dice che contro la Juve è scontro salvezza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sarà Salernitana - Juventus la gara che chiuderà la 21esima giornata del campionato di Serie A. Un match che assume particolare importanza, soprattutto dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri, tra due squadre divise solo da due punti in classifica (23 per i bianconeri, 21 per i granata). Di sfida salvezza ha parlato anche il patron della Salernitana Iervolino a TuttoJuve.com: "La classifica in questo momento dice che è uno scontro salvezza, ma dobbiamo essere sempre consapevoli dei valori dell’avversario".