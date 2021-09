Salernitana, il ds Fabiani: "Gondo? Era svincolato, non dovrebbero esserci problemi"

Dopo aver commentato l'imminente arrivo di Ribery, il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani ha parlato anche di Cedric Gondo e del suo tesseramento. Il suo trasferimento è un argomento particolarmente discusso nelle ultime ore. L'attaccante, che lo scorso anno ha giocato in prestito a Salerno, nelle ultime ore di calciomercato s'è svincolato dalla Lazio per tornare nuovamente alla corte di Castori. Il club granata aveva deciso di affidarsi al trustee per risolvere il problema della multiproprietà con la Lazio. La FIGC aveva concesso il via libera a patto che non ci fossero operazioni di calciomercato tra le due società. Uno scenario che non è accaduto nemmeno questa volta, poiché si tratta, appunto, di un calciatore svincolato.

PARLA IL DS - Intervenuto ai microfoni di Telecolore, il ds ha spiegato: "Per Gondo abbiamo fatto una richiesta di tesseramento alla Lega dopo aver avuto un confronto con i trustee e con il dottor Marchetti, aspettiamo il visto di esecutività. Abbiamo visto che era un'operazione che si poteva fare perché non andava in contrasto con le normative dei trustee. Il calciatore è a tutti gli effetti svincolato e non ha rapporti con nessuna società. Non dovrebbero esserci problemi. Rispettiamo comunque quella che sarà la decisione della Lega e della FIGC".

