Samp, mattinata di lavoro in vista della Lazio: Depaoli e Ramirez a parte

Mattinata di lavoro a Bogliasco per la Sampdoria di Claudio Ranieri in vista della trasferta di sabato a Roma contro la Lazio. Come riporta la società ligure sul proprio sito ufficiale, la prima parte della seduta si è svolta in sala riunioni con il mister blucerchiato e lo staff che ha mostrato dei video ai giocatori. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 del “Mugnaini” dove è stata sottoposta ad esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della gara contro le aquile. Due calciatori hanno lavorato a parte: si tratta di Fabio Depaoli (personalizzato di recupero in palestra) e di Gastón Ramírez (individuale in palestra e sul campo). Come concordato con lo staff medico-fisioterapico blucerchiato, Alex Ferrari prosegue il percorso riabilitativo tra Modena, dove risiede, e Bologna, dove è stato operato. Permesso per Jeison Murillo che non era presente. Domani, giovedì, un’altra sessione mattutina in agenda, seguita, alle ore 13.00, dalla conferenza stampa di Claudio Ranieri.

