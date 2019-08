Sampdoria, Di Francesco non la manda giù: "Mai più come con la Lazio"

La Lazio prepara il derby contro la Roma, dopo aver stracciato all'esordio la Sampdoria. Non ha ancora digerito la sconfitta Di Francesco, che in conferenza stampa pre Sassuolo afferma: "Si riparte dagli atteggiamenti, non voglio vedere la squadra patire un'altra superiore a noi, dobbiamo migliorare la rosa. Voglio vedere una squadra combattiva e la risposta ce la può dare solo il campo".

DIVERSI RISPETTO ALLA LAZIO - "Ho detto già prima che il calcio ti dà sempre una grande opportunità per rifarti. Siamo alla prima giornata e non voglio fare drammi dopo la sconfitta con la Lazio. Avrei voluto fare un esordio differenti ma i ragazzi vogliono dimostrare di essere diversi rispetto a quelli con la Lazio".

