Sampdoria, è caccia al sostituto di Giampaolo: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PhotoViews

Monza fatale per Manco Giampaolo che dalla serata di ieri non è più l'allenatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno raccolto solo 2 punti dall'inizio della stagione e ora è caccia al sostituto. Come riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX i nomi di un possibile sostituto sono già iniziati a circolare: da Claudio Ranieri a D'Aversa senza escludere le candidature di Daniele De Rossi e Stankovic.