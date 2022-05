Sampdoria, Giampaolo: "Lazio più brava se le concedi spazi. Su Sarri..." - AUDIO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Marco Giampaolo, a qualche minuto dal triplice fischio, ha analizzato la sconfitta della sua Sampdoria contro la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Dazn, ecco le dichiarazioni dell'allenatore blucerchiato: “La Samp ha fatto una buonissima gara. Prima di subire gol avevamo avuto un paio di occasioni favorevoli. A fine primo tempo abbiamo commesso anche un errore, siamo rimasti troppo schiacciati. La squadra ha tenuto, ha fatto la partita che doveva fare al netto della qualità della Lazio che ovviamente conoscevamo. Siamo riusciti a stare in partita, a crearci anche opportunità per fare gol”.

LA PREPARAZIONE - “La partita l’abbiamo preparata per creare densità e non lasciare buchi. Finché siamo stati corti glielo abbiamo impedito, qualche volta sono stati bravi e ci sono riusciti, ma anche perché noi avevamo sbagliato qualcosa. Qualcosa gli devi concedere. Quando abbiamo alzato il baricentro ti assumi un rischio superiore, ma non puoi stare lì ad aspettare. La Lazio ha quella qualità, se crei il buco, lo spazio… però qualcosa devi concedergli. Non poteva essere una partita a subuteo, tutto sommato siamo riusciti a limitarli. I due gol subiti sono frutti di due palle inattive. Quando gli concedi spazio, sono più bravi".

GOL SUBITI - “Sono entrambi due errori. Ho rivisto il calcio di punizione, eravamo un po’ troppo schiacciati, distribuiti anche un po’ male. Nel secondo Augello era in pieno possesso, sono ripartiti, eravamo in tanti sopra la linea della palla. Ci possono stare, la Lazio qualcosa doveva pur prendersi. Dovevamo essere un po’ più velenosi, l’ultimo passaggio, il cross poteva essere premiato meglio. Rispetto al passato abbiamo giocato meglio, al di là del risultato finale che ci vede perdenti. Secondo me abbiamo giocato anche con maggior coraggio".

SALVEZZA - "Si possono fare calcoli. Ho detto sabato scorso che la quota salvezza non la conosco e che comunque avremmo dovuto fare qualche punto. Abbiamo altre due partite, dobbiamo fare qualche punto. Quanti non lo so. Parata di Audero vale ancora di più? Chiaro, sarebbero stati due punti in meno".

Marco Giampaolo ha parlato anche in conferenza stampa: "Non mi interessa Genoa - Juventus, penso al nostro cammino. A me la Samp è piaciuta perchè è stata ordinata e non ha rinunciato a giocare pur affrontando una squadra forte. La partita la conoscevamo bene, so quale è il pensiero di Maurizio, siamo stati bravi a fare densità, anche a fare un passaggio in più rispetto al recente passato. Poi ci sono i valori in campo, la Lazio sta meglio anche mentalmente, però devo dire che la squadra non mi è dispiaciuta. Abbiamo avuto anche due mezze occasioni prima dell'1-0. Poi nel secondo tempo come ci alzavamo, ci imbucavano, alla fine Ferrari è stato bravo a capire che doveva rompere la linea. La scala dei valori conta, ma da qualche anno mi sembra che a perdere non ci sta nessuno, ed è giusto che le partite si giochino. Poi contano anche le motivazioni, ci possono essere delle soprese o risultati scontati. Comunque non ci riguarda il discorso. L'apporto di Marassi per la prossima partita è fondamentale, abbiamo vinto partite perse o rovesciate perché poi si creano inerzie particolari. Ci sono stadi in cui questo succede, in cui subisci l'aspetto emozionale. Per quanto ci riguarda è determinante. Penso di essere molto vicino a Sarri nel pensiero calcistico, la vediamo nello stesso modo. So che ci vogliono tante piccole cose per rendere l'idea più bella possibile, però se non avete la memoria corta quello che ha fatto a Napoli è stato sbalorditivo sul piano estetico. Le qualità dei giocatori migliorano l'idea, la rendono più bella. Maurizio non è un allenatore che improvvisa. La partita con la Fiorentina diventa decisiva, ma non cambia niente rispetto a prima, lo sapevo già che sarebbe stata determinante. La squadra ha una buona condizione mentale e fisica e anche uno spirito giusto. Non c'è bisogno di nascondersi o prendere vie d'uscita, lo sappiamo".

Il tecnico blucerchiato è intervenuto anche a Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona gara. La nostra prestazione non mi è dispiaciuta affatto, al netto della qualità di cui dispone la Lazio. Abbiamo subito un gol su punizione ma avevamo avuto delle occasioni prima; il secondo su un'uscita di un nostro difensore, Augello. Ritengo che si sia fatto molto meglio che nelle ultime partite, soprattutto sul piano tecnico, nella capacità di crearci situazioni offensive. Abbiamo anche palleggiato meglio, insomma la squadra sul piano tecnico ha fatto molto meglio del recente passatyo. La posizione di Candreva? Lì ha tutte le possibilità di esprimersi al meglio, è la sua mattonella. Audero era uscito dalla formazione titolare per un infortunio, ha lavorato tanto, e io l'ho messo a Venezia ritenendo potesse essere sua partita. In generale posso dire di avere due portieri affidabili".

