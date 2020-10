Sampdoria - Lazio, il dato sui tiri in porta dei biancocelesti: mai successo nella gestione Inzaghi

Una sconfitta amara è meritata per la Lazio che cade sotto i colpi della Sampdoria. Brutta prestazione dei biancocelesti ai quali sono mancati carattere e voglia per andare a vincere il match di Marassi. Atteggiamento sbagliato sia in difesa che in attacco pet Luis Alberto e compagni che hanno chiuso la partita con zero tiri in porta. Un dato incredibile, non da Lazio che ci ha abituato a un gioco molto propositivo in fase offensiva. I biancocelesti non concludevano una gara di campionato con zero conclusioni verso la porta dal 3 febbraio 2016 quando la squadra di Pioli perse 2-0 in casa contro il Napoli.

RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria - Lazio 3-0: i biancocelesti crollano, Quagliarella & Co. non sbagliano

Sampdoria - Lazio, esordio di Vedat Muriqi in Serie A

TORNA ALLA HOMEPAGE