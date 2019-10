Sampdoria - Roma, via libera dal Comune: si gioca alle 15

La partita di oggi fra Sampdoria e Roma era in dubbio per una possibile allerta meteo, pericolo scongiurato: l'evento si svolgerà come previsto alle ore 15 di oggi. Lo ha stabilito il Comune, che ha dato il via libera, dunque nessun rinvio, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto.

CELTIC -LAZIO, LE PAROLE DI LENNON

CLASSIFICA MARCATORI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

Pubblicato alle 12.45