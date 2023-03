SARTORIA DEL VIAGGIO, LA VACANZA SU MISURA: DALL'INDONESIA ALLE VILLE LUSSUOSE DI MYKONOS

Sartoria del Viaggio - Emozioni su misura: Singapore, Australia, Africa, Ville Lussuose ed esclusive. Ecco cosa fa per te...

Ernest Hemingway diceva, “Non andare mai in vacanza con chi non ami”, ma soprattutto aggiungeremmo, “Non consegnare mai la tua aspettativa di viaggio a chi non conosci…”. Viaggio come sogno. Viaggio come desiderio. Viaggio come un qualcosa da modellare a proprio piacimento. Non parliamo di dettagliate tabelle di marcia, bensì di azzeccate e meritate emozioni da consumare dopo un anno di lavoro. Questo è l’ambizioso progetto della “Sartoria del Viaggio”, l’audace e consolidata realtà, ideata da Alessio e Claudia due giovani viaggiatori: “Vogliamo modellare la fuga sulle caratteristiche stesse dell’aspirante viaggiatore – esclama la raggiante Claudia CoFounder dell’innovativa agenzia. Volevamo ritagliarci uno spazio nel turismo partendo da qualcosa di estremamente differente dall’offerta standardizzata presente sul web. - spiega Alessio addetto allo sviluppo de "La Sartoria del Viaggio" – Cosa c’è di meglio che offrire una prospettiva personalizzata, partendo dall’esperienza personale?”.

Una sfida che agli albori sembrava impossibile. Eppure la chiave del successo sembrerebbe proprio questa: bypassare quello che è il semplice "pacchetto turistico”. “Ci piace sentirci dei confidenti di viaggio. Ascoltiamo le esigenze, accogliamo le remore e consigliamo, instaurando un rapporto vero e confidenziale con i nostri viaggiatori”.

La Sartoria del Viaggio sa consigliare perché attinge dagli attimi di vita provati in prima persona. “Viaggiamo per rispondere alle domande dei nostri viaggiatori. Proviamo sulla nostra pelle ogni emozione che poi consigliamo ai nostri clienti. Soltanto così si instaura la fiducia con chi decide di affidarsi a noi”.

Spopolano sul web e sui social i video e le foto delle esperienze vissute da Alessio e Claudia. Sfoglia i loro profili social: YouTube:

https://youtube.com/@SartoriaDelviaggio, Instagram: https://www.instagram.com/sartoriadelviaggio/ , https://www.instagram.com/claudia_sartoriadelviaggio/

Vuoi conoscere 5 aspetti originali sul Giappone? Alla Sartoria del Viaggio li trovi!

Vuoi curiosare fra i grattacieli di NY ? Alessio e Claudia vi faranno ficcare il naso

Vuoi programmare un soggiorno in pieno relax in una lussuosa villa sulle coste di Mykonos? La Sartoria del viaggio é anche questo.

Con un Viaggio Sartoriale puoi vantare l’immenso vantaggio di poter sfruttare ogni attimo per la tua vacanza: Senza alcuno Spreco!

• Safari in Africa

• Singapore e Indonesia, come non hai mai visto

• Ville Lussuose e Vacanze da sogno a Mykonos

• Viaggi Organizzati in Indonesia

• Viaggi Organizzati in Thailandia

• California On the Road

• Tour delle Filippine

https://sartoriadelviaggio.it/

Contatti telefonici:

3282251015 / 3404969641

sartoriadelviaggio@gmail.com