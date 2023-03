Sassari Torres Femminile - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women vola in Sardegna. Per la 22^ giornata di campionato le prime della classe giocheranno in casa del Sassari Torres Femminile per difendere il primato. L'appuntamento è per domenica 26 marzo alle ore 15:30. Catini e le sue ragazze vengono da sette vittorie consecutive e cinque clean sheet di fila. Ottimi numeri per le biancocelesti che aspirano alla promozione, ma occhio ad adagiarsi sugli allori: Napoli e Cittadella sono a poche lunghezze di distanza e un passo falso potrebbe essere decisivo. I tifosi che vogliono seguire la partita in tv e in streaming, possono farlo attraverso la piattaforma Eleven Sport.