Sassuolo, Carnevali: "Cancellieri? C'era un mezzo accordo col Verona, ma poi..."

Prima di approdare nella Capitale sponda Lazio, Matteo Cancellieri era stato a un passo dal Sassuolo. Della situazione e dei passi che, invece, hanno portato al sorpasso dei biancocelesti, ha parlato l'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali. Quest'ultimo, intervenuto a Sportitalia, ha spiegato: “C’era un mezzo accordo col Verona. Poi la loro richiesta è cambiata, non ritenevamo giusto investire una cifra così importante. La Lazio l’ha voluto fare, sono stati bravi. Essendo una grande squadra, hanno più possibilità di investire più denaro. Alcune volte bisogna anche esser bravi a dire di no, serve pensare anche all’aspetto economico, Il bilancio in ordine, non bisogna cadere in tentazione”.

