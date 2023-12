Sassuolo, Dionisi non ci sta: "Mourinho non si deve permettere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Così come Mourinho, anche Dionisi ha detto la sua ai microfoni di Dazn. Dopo aver commentato la sconfitta, il tecnico dei neroverdi ha risposto alle accuse del portoghese su Berardi e la sua 'carenza' di fair play. Queste le parole: "Sono abituato al mio fair play e parlo solo della mia squadra. Non credo che qualcuno debba permettersi quindi di parlare dei giocatori degli altri. Per falli fatti siamo diciannovesimi in Serie A, al contrario della squadra che avevamo di fronte".

"Vi dico solo che il fair play si dà a prescindere, sono parole sbagliate. Palla fuori per un infortunio, non per perdita di tempo. Per me non vale la pena continuare a parlarne".

Poi in conferenza stampa, ha aggiunto: "Sarebbe ridicolo da parte mia dire che l'ha vinta ieri. Si dà tanta importanza a delle parole fuori luogo di un allenatore. Un tecnico dovrebbe parlare dei suoi giocatori e non dovrebbe permettersi di apostrofare Berardi che è un giocatore della Nazionale, forse una delle ultime bandiere del calcio. Poi basta un microfono e si può dire qualsiasi cosa. Non sono d'accordo. Noi siamo 19esimi per falli commessi che vuol dire fair play, ma oggi non l'ho visto dagli avversari. Ci farà crescere come ci farà crescere il rosso a Boloca, ma la mia educazione non mi permette di andare su queste chiacchiere da bar".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE