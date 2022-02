Sassuolo, il messaggio per De Zerbi e il suo staff: "Nostro pensiero va a voi"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo l'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia arrivata nella giornata di ieri. Tra chi è rimasto bloccato nella Capitale del paese c'è anche il tecnico Roberto De Zerbi ora allenatore dello Shakhtar. Il suo ex club, il Sassuolo, ha voluto con un messaggio mostrare la vicinanza all'allenatore: "Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l'Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non può non andare anche a mister De Zerbi, a tutto il suo staff e a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il più presto possibile".