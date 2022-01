Sassuolo, l’arresto in Uruguay e adesso la probabile rescissione: Schiappacasse rischia grosso

Dopo l'arresto di qualche giorno fa in Uruguay, Nicolas Schiappacasse rischia ancora grosso. Oltre il danno potrebbe esserci la beffa. L'esterno d'attacco, in prestito al Penarol dai neroverdi, dovrà scontare novanta giorni di reclusione per possesso di una pistola (carica) e di alcune pasticche di stupefacenti. Dopo le parole dure del presidente del Penarol che ha spiegato come il giocatore non tornerà più a vestire la maglia del club, anche il Sassuolo sembra convinto a interrompere il rapporto lavorativo e starebbe valutando la rescissione. Schiappacasse rischia di perdere il club neroverde.