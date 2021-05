Sassuolo - Lazio, scelto l'arbitro del match: gara d'esordio con i biancocelesti

Sul sito dell'AIA è stata pubblicata la designazione arbitrale del match tra Sassuolo e Lazio, valido per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il direttore di gara sarà il signor Prontera, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Massara. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre Massa, che ha diretto anche la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, ricoprirà il ruolo di Var. L'Avar, infine, sarà l'arbitro Meli.

I PRECEDENTI - Per Alessandro Prontera si tratta della gara d'esordio contro la Lazio: in carriera, infatti, non è stato mai designato per arbitrare una sfida che aveva i biancocelesti tra i protagonisti. Il fischietto di Bologna, al contrario, ha già diretto il Sassuolo in un'occasione. Si tratta della vittoria dei neroverdi contro l'Hellas Verona del 13 marzo 2021.

Di seguito le designazioni di tutte le gare in programma:

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO



BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

VALERI

PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO



CAGLAIRI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45

MERAVIGLIA

MONDIN – VONO

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO



CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45

ABBATTISTA

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: MARINI

VAR: SERRA

AVAR: DE MEO



INTER – UDINESE h. 15.00

VOLPI

ROSSI L. – PERROTTI

IV: AMABILE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI



NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

CHIFFI

LONGO – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI



SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45

PATERNA

PALERMO – ROSSI M.

IV: ILLUZZI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO



SASSUOLO – LAZIO h. 20.45

PRONTERA

BERCIGLI – MASSARA

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI



SPEZIA – ROMA h. 20.45

PEZZUTO

MARCHI – MIELE

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI



TORINO – BENEVENTO h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – BERTI

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI

