Sassuolo, maxi squalifica per Pinamonti: ecco quanto starà fermo

Andrea Pinamonti patteggia e dovrà stare fermo per 20 giorni. Questa è la decisione presa nei confronti dell'attaccante del Sassuolo, deferito per 'comportamento irriguardoso' nei confronti del responsabile dell'antidoping. Come riporta l'Ansa l'ex Inter ha rivolto parole offensive verso l'incaricato del controllo dopo Atalanta-Sassuolo, del 15 ottobre scorso. La pena, patteggiata con la procura antidoping di Nado Italia, scatta oggi e durerà fino al 10 dicembre. Il giocatore potrà allenarsi in questo periodo in modo tale da farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.