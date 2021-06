Scamacca, parla l'ex procuratore: "Raiola gli faceva da agente senza avere la procura"

Durante la puntata di Report di questa sera, si è parlato anche di Scamacca e del suo passaggio sotto la procura di Mino Raiola. Gaetano Paolillo, ex agente del giocatore, ha raccontato come sono andate le cose: “Successe che andò con Raiola. Se gli ha offerto dei soldi? Non lo so. La Procura Federale ha fatto le indagini, dove ha chiarito che lui faceva da procuratore pur non avendo la procura. Lui ha fatto ricorso alla corte di appello federale, che ha accolto il ricorso. La cosa strana è che la commissione non abbia fatto appello contro questa sentenza”.

