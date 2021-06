De Rossi nega le pressioni su Scamacca a Report: "Mai visto in vita mia"

Intervistato da Report, Daniele De Rossi ha smentito le pressioni fatte a Gianluca Scamacca per passare nella scuderia di Alessandro Lucci: "Non ci ho mai parlato in vita mia non mi è stato mai chiesti di farlo, se trovate un incontro, un messaggio o una telefonata io vi stringo la mano. Non è la prima voce, un’altra volta mi ha chiamato un procuratore con la stessa identica dinamica. Non prendo le parti di nessuno . Sembra ci sia una guerra tra procuratori? Assolutamente, me ne sono accorto e non prendo le parti di nessuno ".

