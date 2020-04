Sconcerti: "Dybala è un mezzo campione, mica come Chinaglia"

Una provocazione che sa di bocciatura. Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha punzecchiato Paulo Dybala sulle colonne del Corriere della Sera. La Joya non ha ancora compiuto quel salto di qualità che tanti si sarebbero aspettati da lui. Per arrivare ai livelli di un grandissimo come Giorgio Chianglia, per esempio, ha ancora tanta strada da fare. Ecco le parole di Sconcerti: "Dybala è un grande giocatore che deve ancora trovare una grande storia. La differenza è quasi sempre lì, devi fare l’impresa. Altrimenti giochi bene, ma vinci insieme agli altri, sei indistinguibile. Il fuoriclasse è quello che prende la squadra sulle spalle e vince da solo. Come Pelé con il Santos, Maradona con il Napoli, Riva col Cagliari, Chinaglia con la Lazio. Dybala è un grande giocatore ma non ancora quello che potrebbe essere. Gli manca la sua altra metà, quella cattiva, quello che lo porterebbe ad essere completo. Oggi è solo uno splendido mezzo campione".

