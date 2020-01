Sconcerti: “La Lazio è la migliore terza degli ultimi 10 anni...”

Il noto giornalista Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, si è soffermato sulla sfida tra Juventus, Inter e Lazio per lo Scudetto. In particolare, sono stati analizzati i punteggi delle squadre che, negli ultimi dieci anni, occupavano i primi tre posti in classifica al termine del girone d’andata. Di seguito i risultati: “La Juventus di Sarri, negli ultimi dieci anni, è stata la terza Juve, la prima sotto i cinquanta punti. L’Inter di Conte è l’avversario che ha fatto meglio, anzi, sei volte su dieci sarebbe stata in testa. La Lazio, invece, è nettamente la migliore terza con un punteggio da Scudetto, addirittura tre volte su dieci”.

