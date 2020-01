Sconcerti: "La Lazio ha pagato lo stress, ma si ritroverà"

Dopo il capitolo derby la Lazio dovrà pensare ai prossimi impegni. Ai microfoni di TMW è intervenuto Sconcerti: "Con la Roma punto guadagnato? Non c'è dubbio, la Juve ha perso a l'Inter ha pareggiato. La Lazio è stata sfortunata, ha pagato tutto lo stress di tre mesi di vittorie. Era già qualche partita che non giocava bene. Dopo la sconfitta a Napoli si è rilassata. Contro la Roma non ha proprio giocato, non ha fatto neanche un tiro in porta: nonostante ciò non ha pagato tassa in classifica. La squadra c'è e si renderà conto che ha avuto fortuna e ricomincerà a trovarsi".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, GIUDICE SPORTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE