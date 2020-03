Sconcerti: "Ora si tenti di fare un calendario. L'Europa calcistica si è riunita"

Intervenendo ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sulla decisione di rinviare l'Europeo e non solo: "La data della ripresa non ci può essere ma è giusto tentare un calendario. Mi sembra già molto importante che tutta Europa si sia riunita. Il rinvio dell'Europeo e della Coppa America significa che hanno capito la gravità della situazione. Insieme hanno rinviato anche il mondiale per club della FIFA. Adesso tutto il mondo è insieme, nessun paese può più prendere una decisione singola".

