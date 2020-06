Sconcerti: “Playoff soluzione ingiusta. In caso di stop giusto congelare la classifica”

Ai microfoni di Calciomercato.com Sconcerti ha commentato le decisioni prese nel Consiglio Federale: "Quella dei playoff è una soluzione ingiusta. Inadatta al calcio. Non lo so, credo sia un tentativo di assicurare più partite e di evitare le cause. Ma non va bene. Algoritmo? Su un algoritmo si basa la vita, quindi può modularsi anche una classifica. Ma sostanzialmente io credo che se il campionato si dovesse fermare per l’emergenza Coronavirus, allora sarebbe giusto congelare le classifiche e far vincere chi in quel momento è in testa. Non può essere una corsa a ostacoli".