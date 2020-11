Sconcerti: “Se le Asl fermano i giocatori il campionato non può andare avanti”

Altro colpo di scena nella giornata di oggi alla notizia che le varie Asl hanno fermato alcuni giocatori impedendogli di fatto di partire alla volta delle loro Nazionali. Questo il commento di Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW, sulla questione: "La vera notizia sono le Asl che hanno fermato i giocatori. Se i giocatori della Nazionale vengono fermati dalle Asl, la prima condizione è che Juve-Napoli vada giocata, perché vuol dire che possono più del protocollo. E poi che il campionato non può più andare avanti, perché le squadre con positivi non possono più viaggiare e isolarsi. Bisogna tornare a stabilire se le Asl possono superare il protocollo. Se non interviene il Governo, non si gioca più".

