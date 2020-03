Scuola, Azzolina: "L'anno è salvo. Maturità con sei commissari interni"

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in un'informativa al Senato ha parlato della situazione della scuola italiana: "Si tornerà a scuola se e quando, sulla base delle indicazioni degli esperti, le condizioni lo consentiranno. Le videolezioni sono una scelta obbligata, non abbiamo alternative. Per la Maturità l'orientamento è su sei commissari interni con un presidente di commissione esterno". Dopo aver confermato che l'anno scolastico in corso è salvo, "in deroga al limite dei 200 giorni minimi", ha assicurato che si sta lavorando alla ridefinizione del calendario, alla valutazione, al recupero e agli esami di Stato per le scuole medie e superiori senza peraltro entrare in ulteriori dettagli: "Chiedo una Maturità seria che tenga conto degli sviluppi dell'apprendimento". Le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile e con il decreto firmato ieri dal governo ci saranno misure restrittive "per periodi non superiori a trenta giorni". La ministra non ha parlato di Alternanza scuola lavoro per gli istituti che non li hanno realizzati prima di marzo e dei Test Invalsi, ma è ormai questione assodata che non si realizzeranno più.

